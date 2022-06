Adria habla sobre fan desnuda en el concierto de Ricardo Arjona

Ricardo Arjona fue sorprendido con el desnudo de una fan en su concierto.

En las últimas semanas, Ricardo Arjona ha sido tendencia por un video que circula en redes sociales, donde se le escucha interpretar el tema Desnuda en un concierto en Dallas, Texas, pero lo que realmente llamó la atención de los usuarios fue el momento en el que una mujer entre el público se quita la ropa.

Los hechos no pasaron desapercibidos por los internautas y mucho menos por los medios de comunicación, quienes no pudieron evitar cuestionar a Adria Arjona, hija del artista, sobre lo acontecido.

La mayor de los Arjona aún con rostro de sorpresa, expresó “Muy bien por él, qué bueno”, dejando claro que no siente celos de que las mujeres se desnuden frente a su papá. A pesar de que la actriz, nacida en Puerto Rico, asegura que tiene una muy buena relación con su padre y señaló que no se enteró por él, sino por Gloria Estefan, quien se encargó de compartirle el video con todos los detalles del desnudo.

“No, no me dijo, la que me dijo fue Gloria Estefan”, expresó para luego señalar lo orgullosa que se siente de su progenitor, debido a que siempre le da los mejores consejos.“Me siento súper orgullosa de mi apellido, siento que me ayuda en el aspecto de que tengo el mejor padre que me da los mejores consejos, lo llamo cuando tengo un mal día en el set y me apoya mucho”, destacó.