¿Es Benito? Graban a hombre idéntico a Octavio Ocaña

“Fue en mayo, estábamos cenando y cuando de repente volteo, me quedé impresionado y sin habla porque es idéntico a Benito", relató el joven que difundió varios videos.

Un usuario de TikTok difundió videos de un joven cuyo parecido con Octavio Ocaña es impresionante. El actor de Vecinos perdió la vida el 29 octubre de 2021 luego de una persecución con policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

También comenzaron a circular fotografías del joven con rasgos muy similares a los del actor que diera vida a Benito durante muchos años, todo esto fue en medio de una presentación musical. Los videos y fotos de inmediato se hicieron virales y los comentarios sobre su parecido no se hicieron esperar, asegurando que es idéntico al actor y comediante.

A través de TikTok, un usuario compartió videos del joven cuyo nombre es desconocido. Tras viralizarse muchos internautas aseguran que podría tratarse de un video anterior a la muerte del histrión. Sin embargo, el tiktoker aseguró que las imágenes son recientes.

Las reacciones no se hicieron esperar; algunos se mostraron sorprendidos, otros preocupados y también hubo quienes mostraron su indignación y aseguraron que era una falta de respeto hacia la memoria del actor y para su familia.

Jorge Garza es el nombre de la persona que grabó y fotografió al joven idéntico a Benito. Por medio de videos relató que fue en un hotel de Tulum en donde se lo encontró: “Fue en mayo, estábamos cenando y cuando de repente volteo, me quedé impresionado y sin habla porque es idéntico a Benito. Me quedé en shock. Empecé a grabar y a tomarle fotos, pero me puse muy nervioso. Es idéntico hasta su nariz”.

Muerte de Octavio Ocaña

El actor habría chocado contra el muro de contención de la autopista y tras el impacto, supuestamente se disparó accidentalmente con un arma que sacó de la guantera; sin embargo, dichas versiones no han sido aceptadas por la familia del histrión, por lo que su caso fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tal motivo.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegarán los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable”, se detalló.

