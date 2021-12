Octavio Ocaña: revelan declaraciones de sus acompañantes

A poco de que se cumplan dos meses de la muerte del actor, siguen sin esclarecerse los hechos sobre lo sucedido.

El actor Octavio Ocaña falleció en un incidente el pasado 29 de octubre. Tras casi dos meses de su muerte, siguen sin esclarecerse los hechos sobre lo sucedido.

Testigos

Las primeras investigaciones afirman que él se disparó cuando intentaba escapar de la policía. Sin embargo, su familia duda de la versión de las autoridades y ha pedido que se realicen más investigaciones.

Una de las mayores interrogantes del caso, era lo que habían declarado los acompañantes de Ocaña, quienes fueron testigos de lo sucedido, y tras ser detenidos por unas horas y liberados, desaparecieron.

Francisco Hernández, abogado de la familia Ocaña, resolvió parte de esa duda al revelar algunas de las cosas que declararon las dos personas que estaban con el actor de “Vecinos”.

“El señor Octavio Pérez tenía comunicación con las personas que iban en el auto y nosotros tuvimos un acercamiento para aclarar las dudas. Ayer los acompañamos para que ampliaran la declaración y también hicieran algunas precisiones de su primera declaración, solicitamos medidas de protección para ellos”, comentó Hernández.

“Nos sentimos muy optimistas por lo que declararon. Sus declaraciones se contraponen con la versión oficial, logramos que se abriera a nuevas líneas de investigación. Ellos dijeron que jamás vieron que él se pudiera haber disparado, es más, incluso uno de ellos, el que iba atrás dice que jamás vio que Octavio sacara un arma”, agregó.

También el abogado de la familia señaló que en su opinión las autoridades cometieron un error garrafal que pudo haber alterado la escena del crimen.

“Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, esto qué significa, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable. Sin embargo, los peritajes están demostrando, precisamente, lo que no se alteró, lo que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio, el arma de primer respondiente, esas cosas no se alteraron y estamos tratando de investigar científicamente que es lo que sucedió”, comentó.

“Se van a acordar de todo y van a recapacitar. No se han acordado, no han… Es que el vivir una situación de esas, yo los comprendo, o sea, a ellos los venían persiguiendo, vivieron en carne propia eso, obviamente está asustados. ¿Amenazados? Probablemente. No me lo han querido confesar”, comentó el padre de Octavio Ocaña hace algunos días.

