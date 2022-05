La enfermedad sin cura que padece Thalía

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero obligo’. Ella es bien disciplinada", reveló su hermana Laura Zapata.

De acuerdo con Laura Zapata, su hermana Thalía no se encuentra nada bien de salud y estaría pasando días bastante complicados, debido a la enfermedad de Lyme, misma que le fue detectada hace más de una década. Si bien la cantante ha mencionado lo difícil que ha sido para ella vivir con este padecimiento, esta vez fue su familiar quien contó las complicaciones por las que tiene que pasar la intérprete de ‘Amor a la mexicana’.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice ‘me voy a obligar, porque no puedo moverme, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’”, dijo a medios de comunicación.

¿Qué le ocurrió?

Esta extraña enfermedad se contrae por medio de la picadura de una garrapata infectada y hace que la bacteria ingrese al cuerpo de la persona. Si la patología no es tratada a tiempo, puede generar graves consecuencias como afecciones de articulaciones, sistema nervioso y corazón.

Laura también mostró su preocupación por la esposa de Tommy Mottola debido a que la enfermedad no tiene un remedio y su mamá, Yolanda Miranda Mange, falleció víctima de este padecimiento.

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalia) está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, compartió.

A pesar de los duros momentos que tiene que vivir su hermana, su familia es su principal motor para salir adelante y darle batalla a su padecimiento, pues comentó que es una persona muy fuerte y decidida.

“Ella deja a sus hijos en la escuela, ella los recoge, está pendiente absolutamente de sus hijos, y bueno cuando eres mamá y tienes hijos, tú pasas como que a segundo término y además ella se atiende muchísimo, está guapísima”, señaló.

Fue en 2007 que Thalía compartió que tenía la enfermedad de Lyme, sin embargo, en su momento los doctores aseguraban que solo eran síntomas de una depresión postparto. El tiempo pasaba y la cantante seguía con dolores físicos insoportables, al grado que le impedían levantarse de la cama y llevar su vida como antes lo hacía.

