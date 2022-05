“Este es mi cuerpo”, Bárbara de Regil se muestra sin filtros y presume sus estrías

La protagonista de "Rosario Tijeras" decidió dejar atrás el Photoshop y se lució al natural.

Bárbara de Regil sorprendió a sus más de ocho millones de seguidores al compartir una fotografía en bikini. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que dejó ver sus estrías y envió un mensaje de amor propio.

La protagonista de la serie “Rosario Tijeras” compartió la fotografía en su cuenta oficial de Instagram. Aunque no mostró su rostro dejó claro que se trataba de ella. Explicó que antes le daba vergüenza exponer estas marcas en su cuerpo porque siempre la criticaban, pero comprendió que debe amarse tal y como es.

“Saben antes me daba una pena que se me vieran, hice todos los tratamientos y compré todas las cremas para quitarlas… Nunca se fueron, llegaron para quedarse… así que las tapaba con todo maquillaje, blusas altas… Me daba mucha pena que se vieran, además cuando se veían me criticaban: ‘Qué asco tus estrías’, ‘deberías taparlas’, ‘que feo se ve’, etc”, escribió la madre de Mar de Regil.

“Yo creo que un angelito me iluminó y me dijo: ‘Amate así’, que dije: ‘Basta de esconder lo que soy y seré. Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos. Bárbara: Te amo con todo y tus 16 estrías (solo en la pancita)”, agregó.

Inmediatamente su publicación se llenó de miles de elogios y comentarios de sus fans.

“Aplaudo tu publicación pues no existen cuerpos perfectos”, “Me encanta que lo compartieras para que no toda la gente crea que tienen que lucir perfectas”, “Sinceridad ante todo, te amo”, “Te admiro y te amo tanto”, “Cuerpower, las estrías son adornos”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

