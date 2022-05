Kim Kardashian propone medidas concretas para regular el uso de armas en EE.UU.

Estas son las medidas que propone la celebridad a las autoridades estadounidenses.

Además de expresar su indignación y repudio ante el tiroteo que se produjo esta semana en una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en Texas, que se ha saldado con la muerte de 19 niños y dos maestras, la estrella televisiva Kim Kardashian usó su cuenta de Twitter para proponer medidas concretas que limiten el acceso de los ciudadanos estadounidenses a las armas de fuego y, sobre todo, a las más mortíferas.

Entre ellas, destaca la de aumentar la edad legal permitida para su adquisición. Actualmente, un joven de 18 años como el que perpetró semejante atrocidad casi no tiene restricciones para hacerse con semejante armamento, por lo que Kim considera que el listón debería elevarse hasta, por lo menos, los 21 años: la edad en la que ya es perfectamente legal comprar y consumir alcohol en el país.

In it I asked “is it more important to protect the second amendment than to protect our own children?”

Por otro lado, la que fuera esposa del rapero Kanye West abogó directamente por la prohibición de cualquier tipo de arma semiautomática, así como las consideradas de asalto y de guerra. A su juicio, solo deberían estar a disposición de los ejércitos del mundo, siempre que no sean desterradas por completo, y en ningún caso en manos de la ciudadanía. En ese sentido, mencionó que “no son instrumentos para la legítima defensa, son armas sofisticadas y diseñadas para matar“, precisió.

AR-15 style semi automatic rifles were used in Newtown, Parkland, Aurora, San Bernardino, Orlando, Parkland, in the Buffalo shooting 10 days ago, and reportedly in yesterday’s shooting. Assault weapons are not a self defense tool. They are sophisticated weapons, designed to kill.

— Kim Kardashian (@KimKardashian) May 25, 2022