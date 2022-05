Madre del atacante en escuela de Texas se pronuncia por la masacre

Adriana Reyes desmiente que mantuviera una mala relación con el autor de la masacre.

Adriana Reyes, madre del responsable de la masacre en la escuela primaria de Uvalde, Texas, Estados Unidos (EE.UU.), habló por primera vez sobre lo que hizo su hijo. El martes, 22 de mayo de 2022, se registró un tiroteo en el lugar antes mencionado en donde 21 personas perdieron la vida.

Visiblemente sorprendida por lo que hizo Salvador Ramos, de 18 años, Reyes dejó en claro en una entrevista con el Daily Mail que: “Mi hijo no era una persona violenta. Estoy sorprendida por lo que hizo”.

La madre de Salvador señaló que se encuentra en un momento en el que solo puede elevar oraciones: “Rezo por esas familias. Estoy orando por todos esos niños inocentes, sí lo estoy. Ellos no tuvieron parte en esto”.

Reyes confirmó lo que varios compañeros de Salvador aseguraron sobre él: “Se mantenía solo y no tenía muchos amigos.”.

