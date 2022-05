Ya nació el bebé de Rihanna y ASAP Rocky

El pequeño ya nació y aunque todos celebran a lo grande, muchos están tristes porque nadie sabe aún su nombre.

El pasado 13 de mayo de 2022, Rihanna se convirtió en mamá de un niño. En los últimos días nadie sabía esto y varios medios ya están compartiendo la información, como es TMZ. Sin embargo, se desconoce aún el nombre del pequeño. Lo único claro es que la cantante de Bárbados y Asap Rocky ya son oficialmente padres.

La última vez que se vio a Rihanna durante una aparición pública fue el fin de semana del Día de la Madre, puesto que salió a comer junto a su pareja a Giorgio Baldi. Recordemos que el proceso de gestación de Rihanna no fue sencillo, ya que la pareja vivió varios altibajos. El rapero vivió un sonado arresto en conexión con un tiroteo.

La relación sentimental de Rihanna y ASAP Rocky, quienes ya dieron la bienvenida a su primer hijo, no se ha visto en absoluto resentida tras la detención del rapero, en el aeropuerto de Los Ángeles, un arresto ligado a la posible implicación del artista en un tiroteo que se produjo el pasado mes de noviembre.

Tanto es así, que los dos enamorados fueron captados por los paparazzi días después cuando juntos se dirigían a un exclusivo restaurante de Santa Mónica. La pareja disfrutó de una suculenta cena en compañía de unos amigos y fuentes de su entorno han señalado a la revista People que ambos se mostraron “felices y relajados” en todo momento, según relató Showbiz.

Se presupone que la estrella barbadense era plenamente consciente de los problemas legales en que podría incurrir su compañero sentimental, y padre de su futuro hijo, a raíz de un incidente del que no se conocen demasiados detalles. Eso sí, al astro del hip hop se le ha imputado un delito de asalto con arma de fuego y solo se libró de la prisión preventiva tras abonar una fianza de US $550 mil.

