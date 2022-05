Modelo asegura que Messi quiso pasar una noche con ella, pero lo rechazó

La paraguaya se hizo tendencia en las redes sociales luego de que contara una anécdota donde alegaba que rechazó pasar una noche con el jugador del PSG.

Milena Foradaca Barrios Maidana se volvió viral después de que se viralizó un video conversando en con sus amigas donde contó que supuestamente el jugador del PSG, Lio Messi, quiso estar con ella pero lo rechazó. La misma tras el episodio está logrando más seguidores en su Instagram.

“La mayoría de los comentarios criticando son de hombres. Me da pena lo mala gente que puedan llegar a ser. Casi todos los futbolistas son infieles y si, Messi quiso estar conmigo y le rechacé. ¿Por qué tendría que estar con él? Y lo más importante, ¿Porqué debería de inventar algo así? Conté una anécdota y ya. No me interesa en lo más mínimo él. No me gusta y encima está casado. Ubíquense y hagan algo productivo de sus vidas. Desastre son criticándole a una mujer que no sabe la existencia de ninguno de ustedes”, expresó la mujer.