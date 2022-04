VIDEO. Lionel Messi se tatúa el balón de Catar 2022, ¿es real la pieza?

Por medio de su cuenta de Instagram, Lionel Messi lució un nuevo tatuaje en su pierna derecha, la pieza es el balón oficial de Catar 2022.

El astro argentino y jugador del PSG, Lionel Messi, sorprendió a sus fans a través de la publicación de una historia de Instagram, en la cual el “10” mostraba un nuevo tatuaje en su pierna derecha, este arte es el balón oficial de la Copal del Mundo Catar 2022 (Al Rihla).

En el video se logra ver a Lionel Messi en un estudio de tatuajes y hablando con el camarógrafo, luego de preguntarle “¿Todo bien?”, procede a decirle que le grabe su pierna derecha, y en ese momento es en el que se logra observar el tatuaje.

Este balón fue presentado el pasado 30 de marzo y la cara visible en la publicidad del esférico fue el argentino, quién también es la cara de la empresa alemana en el área del fútbol, además, Messi tiene su propia línea de calzado dentro de Adidas.

¿Es Real el tatuaje?

Según lo consultado para la realización de este material, la tatuadora Melh Alegría dijo que desde su punto de vista este tatuaje no es real. “Por lo que logro observar, pienso que no es real, no se le ve la piel viva, no hay poros abiertos”, comentó Alegría.

Desde la misma Adidas o el jugador, no se ha hablado sobre la posibilidad de ser o no real. “Para lo que quiere representar el video, que es la de una pieza recién tatuada, se nota que el trabajo ya está bastante curado”, expresó Melh.

“La plantilla del tatuaje es más una mancha que realmente el diseño que tiene plasmado, siempre se nota que hubo una plantilla en los bordes del tatuaje”, agregó.

Entre los detalles que destacó para decir que no le parecía real la pieza, fueron cierta arrugas que se notan en ciertas partes del video, las cuales no parecen de un tatuaje convencional sino similar a los tatuajes temporales que se colocan con agua.

Melh Alegría, con poco más de dos años de experiencia tatuando, concluyó diciendo que el mensaje que se trata de transmitir no se observa, ya que en caso de ser real, “el tatuaje ya está curado y no está recién hecho”.

