Billboard Music Awards 2022, ¿Dónde y a qué hora verlos?

Esta fiesta musical trae muchas sorpresas, así como las múltiples nominaciones de los artistas latinos Bad Bunny y Karol G.

Una nueva entrega de los premios Billboard Music Awards se llevará a cabo este domingo 15 de mayo desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Será una noche en donde los artistas nominados se reunirán en un solo lugar para ser reconocidos por una de las revistas más importantes dentro de la industria musical.

Entre los nominados destacan artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Drake, BTS y muchos más; además de que contará con la participación musical de algunos de ellos.

La ceremonia iniciará a partir de las 7:00 p.m. (hora de Colombia, México, Perú y Ecuador). Será a las 9:00 p.m. (hora de Argentina) y en Las Vegas, empezará a las 5:00 p.m.

Para Latinoamérica se trasmitirá a través de TNT a partir de las 18:00 horas. La alfombra roja podrás verlas a las 16:30 horas en canal E!.

La ceremonia contará con shows de Rauw Alejandro, Megan Thee Stallion, Latto y Burna Boy, Silk Sonic, Florence and the Machine, Maxwell, Morgan Wallen, Ed Sheeran, Becky G, Miranda Lambert y Elle King, Travis Scott, Machine Gun Kelly y Dan + Shay.

Congrats to @edsheeran, our #BBMAs Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist! See his performance all the way from Belfast TONIGHT at 8PM ET/5PM PT on NBC and Peacock. pic.twitter.com/s3XjvN1b6B — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 15, 2022

Detalles nominados

El cantante canadiense The Weeknd es quien lidera la lista de nominaciones de este año, teniendo oportunidad de ganar en 16 categorías, de las cuales destacan “Mejor Artista”, “Mejor Artista Masculino” y “Mejor Artista Mundial de Billboard”.

Uno de los favoritos para ganar como Artista Latino del Año en Billboard Music Awards es Bad Bunny, quien se encuentra en la cumbre de su carrera musical.

El puertorriqueño ha conquistado las listas de reproducciones de diferentes plataformas en los últimos días, por el estreno de su disco Un verano sin ti.

Bad Bunny (@sanbenito) notches his second chart-topping album on the Billboard 200 chart as #UnVeranoSinTi debuts at No. 1 with the year’s biggest week for any album https://t.co/dhutGvJUHe — billboard (@billboard) May 15, 2022

Y no solo eso, sino que en los últimos meses ha arrasado con los reconocimientos en los Grammys, Premios Lo Nuestro y los Latin American Music Awards.

Karol G es otra de las cantantes favoritas para llevarse al menos uno de los galardones en las tres categorías a las que está nominada.

Congrats on your first #BBMAs win for Top Latin Album "KG0516," @karolg! We 💙 you! pic.twitter.com/fqHf8AjPxF — Billboard Music Awards (@BBMAs) May 15, 2022

La colombiana ha estado bajo los reflectores por los grandes éxitos que ha acumulado en su carrera, el más reciente de ellos fue su presentación en el festival estadounidense Coachella 2022.

