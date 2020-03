VIDEO. Filtran llamada completa entre Taylor Swift y Kanye West

Las redes sociales se han inundado con el hashtag "#KanyWestIsOverParty", debido a la filtración de la llamada completa entre Taylor Swift y Kanye West.

De acuerdo con el audio, y a lo denunciado hace cuatro años por la creadora de canciones como "The Man" y "Lover", esta habría dicho la verdad cuando denunció a West diciendo que no le indicó que le llamaría "perra" en su canción "Famous".

"Famous", originalmente llamada "Nina Chop", fue el single de lanzamiento del séptimo disco de estudio del rapero titulado "The Life of Pablo" en 2016.

Hace cuatro años, la cantante estadounidense Taylor Swift inclusive tuvo que cerrar sus redes sociales debido al hostigamiento creado en torno a la campaña de desprestigio en su contra, principalmente por parte de la familia Kardashian.

Para entonces, Kim Kardashian publicó en su cuenta de Snapchat una supuesta llamada telefónica entre Swift y West en la que la cantante daba su "visto bueno" al rapero para que le mencionara en parte de la letra.

"I feel like me and Taylor might still have sex" ("Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo"), era dicho fragmento.