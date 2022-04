¡15 años mayor! Gussy Lau confirma relación con Ángela Aguilar

La joven no tenía intenciones de hacer público su romance, sin embargo, se filtraron fotografías intimas que revelaron su relación sentimental.

Recientemente se filtraron fotografías en las que Ángela Aguilar se besaba con su novio Gussy Lau. Las imágenes generaron todo tipo de reacciones ya que muchos fans se impresionaron por los 15 años de diferencia entre ambos y además comenzaron a indagar la vida privada del compositor.

¿Quién es él?

Gussy Lau nació en Mocorito, Sinaloa, un 6 de junio de 1988, su verdadero nombre es Luis Abraham Buelna Vea. El artista tiene 33 años y Ángela Aguilar, 18.

Christian Nodal, Cuitla Vega, Calibre 50, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Grupo Firme y La Arrolladora Banda El Limón son solo algunos de los artistas para quienes ha escrito Gussy, pero en su repertorio también se encuentra la familia Aguilar.

Desde el momento en que se filtraron las imágenes, algunas versiones aseguraron que Pepe Aguilar, padre de la joven, se habría enojado mucho con Gussy porque han trabajado juntos en forma profesional.

Las canciones interpretadas por Ángela Aguilar que compuso su actual pareja son “Ahí donde me ven” y “Se disfrazó”.

Por otra parte, Que digan lo que digan y La quiero igualita son temas compuestos por Gussy Lau que han cantado Pepe y Leonardo Aguilar, respectivamente.

Actualmente el perfil de Instagram del novio de Ángela Aguilar es privado, pues seguramente el oriundo de Sinaloa recibió mucha atención indeseada por parte de muchas personas.

En 2019, el compositor obtuvo un Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana. El tema con el que ganó este galardón por parte de Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación fue No te contaron mal, de Christian Nodal.

Dos años más tarde, Gussy se hizo acreedor al mismo galardón por el tema Aquí abajo, interpretado también por Christian Nodal.

Hace unas semanas, Ángela Aguilar reveló que un misterioso galán le habría regalado un arreglo de mil 500 rosas y las habría enviado a su hotel.

Cuando la joven cantante fue cuestionada sobre el nombre del pretendiente, se negó rotundamente a compartir su identidad: “Yo no puedo decir nada, absolutamente nada, me matan”. Sin embargo, su secreto salió a relucir con unas fotografías que se filtraron de la feliz pareja.

“Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”, declaró el compositor.

Ante la confirmación del novio de Aguilar, muchos fans de la artista se han manifestado.

“Como que ya está muy vivido para ella o no?”, “Apenas si acaba ser mayor de edad y ya anda con tremendo viejo”, “15 años es mucha diferencia para la edad que ella tiene”, “Luego saldrá como Sokol, con una denuncia”, “Es muy joven para él”, fueron algunas reacciones.

Filtran románticas FOTOS de #ÁngelaAguilar con su supuesto nuevo novio

Por su parte, Angela Aguilar compartió un video aclarando la situación en sus redes sociales.

