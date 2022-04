Tras anunciar su retiro, Doja Cat llega a los Grammy con transparente vestido

La cantante prepara su retiro de la música tras ser duramente criticada y perder miles de fans por sus despectivo comentarios sobre Paraguay.

Esta noche se llevan a cabo los Grammy Awards 2022, donde conoceremos a los artistas del año en Estados Unidos. Los favoritos con 8 nominaciones son: John Batiste, Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., Billie Eilish y Olivia Rodrigo.

Y es precisamente Doja quien hoy es el centro de atención, luego de su polémica en Paraguay, la cantante ya desfila por la alfombra roja de los premios.

Ataviada en un hermoso vestido transparente color aqua, con un body del mismo tono y un escote que no dejó indiferente a ninguno, así deslumbró con su espectacular figura.

“Doja Cat con Atelier Versace y un bolso Coperni de la colección otoño/invierno 2022 en la alfombra roja de los #grammys. ✨💙 #LisLove”, así lo describieron algunos medios estadounidenses.

Como era de esperarse, lo halagos y los comentarios no tardaron en llegar. La mayoría señaló que ese color le quedaba a la perfección y resaltaba su belleza.

La polémica de la cantante

Twitter colapsó hace unos días debido a una pelea que hubo entre varias fans y Doja Cat.

Todo comenzó porque la estrella no pudo realizar su presentación en Paraguay; acto, que no detuvo a los y las fans para presentarse bajo la lluvia a ver a su artista favorita.

Este hecho no pareció ser de gran importancia, pues ella se negó a salir a ver a sus fans debido a la lluvia.

Esto molestó a más de un usuario en Twitter en donde una de las fans señalo lo siguiente “sin importar que se haya cancelado tu concierto, esperábamos que salieras a saludarnos mientras esperábamos por ti bajo la lluvia”.

La intérprete de “Kiss Me More” no tomo este comentario con buena cara, por lo que comenzó una pelea a través de la red social Twitter en donde aseguraba que ella no tenía por qué salir si estaba lloviendo.

ese mismo día los fans esperaron por ella afuera del hotel en el que se hospedaba la cantante, esperando recibir un saludo o al menos poder verla y adivinen que, pues no salió pic.twitter.com/hXk7ia1LNZ — cony🇵🇾 (@conymorenovlz) March 25, 2022

En un hilo de twtitter, la cantante aseguró que el mundo de la fama no es lo que ella quería y que fue peor de lo que podía esperarse, haciendo hincapié en que ya no disfrutaba seguir siendo cantante.

Después de varios tweets, la cantante decidió borrar el hilo y solo dejar el comunicado de que ya no estaría más en el mundo de la música y que abandonaría su carrera.

