Ellos son los ganadores de los Grammy Awards 2022

La 64° ceremonia de entrega de galardones de la Academia de Grabación se llevó a cabo con muchas sorpresas y sobre todo mucha música en el escenario.

Publicidad

La industria de la música vive su gran noche este domingo en Las Vegas. La Academia entrega los Grammy en la 64º edición de la gala, que se celebra por primera vez en el MGM Grand Garden Arena, después de que el evento fuera pospuesto debido a la situación pandémica.

Como maestro de ceremonias repite el cómico sudafricano Trevor Noah. En la ceremonia actuaron Bruno Mars, BTS, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lady Gaga, J. Balvin, entre otros.

BTS con la presentación de hoy en los GRAMMYS con BUTTER literalmente dejaron BIEN EN CLARO quién es el ganador de la categoría 'Best Pop Duo/Group Performance'. incluso TODOS los artistas dieron una ovación.@BTS_twt

pic.twitter.com/fZiOoIUdFx — TAELY; (@Elymin136) April 4, 2022

Entre los premiados en las categorías latinas están el cantante cubano-canadiense Álex Cuba, el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano Juanes, que se impuso en la categoría de mejor álbum de rock latino o alternativo a C. Tangana y Nathy Peluso.

Rubén Blades se ha llevado el premio a mejor álbum tropical latino.

TODOS LOS GANADORES

Grabación del Año

“Leave the Door Open” — Silk Sonic y Bruno Mars

Álbum del Año

“We Are” — Jon Batiste

Canción del Año

“Leave the Door Open” — Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars, songwriters (Silk Sonic)

Mejor Artista Nuevo

Olivia Rodrigo

Mejor Álbum de Música Country

Chris Stapleton por ‘Starting Over’

Pop Solo Performance

“Drivers License” — Olivia Rodrigo

Pop Duo/Group Performance

“Kiss Me More” — Doja Cat featuring Sza

Demás ganadores:

Mejor álbum vocal de pop tradicional: Love for sale, Tony Bennet y Lady Gaga

Mejor álbum vocal de pop: Sour, Olivia Rodrigo

Mejor grabación dance/electrónica: Alive, Rüfüs Du Sol

Mejor álbum de música dance/electrónica: Subconsciously, Black Coffee

Mejor álbum de música alternativa: Daddy´s home, St. Vincen

Mejor interpretación de rock: Making a Fire, Foo Fighters

Mejor interpretación de metal: The Alien, Dream Theater

Mejor canción de rock: Waiting on a War, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett y Pat Smear, compositores (Foo Fighters)

Mejor álbum de rock: Medicine at Midnight, Foo Fighters

Mejor interpretación de R&B: Leave the Door Open, Silk Sonic

Mejor interpretación de R&B tradicional: Fight for You, H.E.R.

Mejor canción de R&B: Leave the Door Open, Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II y Bruno Mars compositores (Silk Sonic)

Mejor álbum de R&B progresivo: Table for Two, Lucky Daye

Mejor álbum de R&B: Heaux Tales, Jazmine Sullivan

Mejor interpretación de rap: Family Ties, Baby Keem con Kendrick Lamar

Mejor interpretación de rap melódico: Hurricane, Kanye West con The Weeknd y Lil Baby.

Mejor canción de rap: Jail, Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Kanye West y Mark Williams, compositores (Kanye West con Jay-Z)

Mejor álbum de rap: Call Me if You Get Lost, Tyler, the Creator

(Visited 200 times, 200 visits today)

Publicidad