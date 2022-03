Jessica Chastain llega a los Oscar con un vestido que demoró 10 años en confeccionarse

La hermosa pelirroja nominada como Mejor Actriz deslumbró con un vestido en oro rosa y lila, dejando a muchos con la boca abierta, pues lucía como toda una princesa.

La categoría de Mejor Actriz es una de las grandes incógnitas de los premios Oscar, este año los ojos están puestos en Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La hija perdida), Penélope Cruz (Madres Paralelas), Nicole Kidman (Ser los Ricardo) y Kristen Stewart (Spencer).

Se trata de la tercera nominación de la actriz californiana tras optar con Historias Cruzadas (2011) y La noche más oscura (2013). Ahora, podría optar de nuevo a la estatuilla por su trabajo en Los ojos de Tammy Faye, en la que interpreta de forman brillante a una popular telepredicadora evangelista entre los años 70 y 80.

La hermosa pelirroja llegó a la alfombra roja con un deslumbrante vestido que demoró 10 años en confeccionarse, todas las miradas de inmediato se pusieron en ella, y muchos aseguraron que será la ganadora de esta noche.

De inmediato miles de fans reaccionaron a su belleza, halagando su elección: un atuendo de lentejuelas de Gucci.

Ella lidera la carrera por esta disputada estatuilla después de ser galardonada por su interpretación en los premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) y, recientemente, en los Critics Choice.

Jessica Chastain: Su nombre suena como el favorito de la gala, por la magistral caracterización y actuación que hace en la película.

La artista se ha preparado duramente para meterse en la piel de la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker, quien construyó de la nada una red de cadenas televisivas religiosas durante la década de los setenta y ochenta.

No obstante, su imperio fue destruido por las irregularidades financieras y el odio que despertaba hacia muchos su popularidad.

“Vi un documental sobre su vida en 2012 y desde entonces no pude quitarme de la cabeza lo injusta que había sido con ella la vida, los medios y la sociedad. Me documenté, me reuní con sus hijos -porque ella ya ha fallecido- y trabajé mucho para poderme meter en su piel y poder devolverle el homenaje que se merecía”, confesó Chastain en el Festival de San Sebastián.