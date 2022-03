¿Por JLo? Ben Affleck y su exesposa, Jennifer Garner, discuten en plena calle

La pareja de actores se separó en el 2018 y hasta ahora parecían llevar una relación cordial por el bien de sus tres hijos.

Ben Affleck y su exesposa, Jennifer Garner, se separaron en el 2018 y hasta ahora parecían llevar una buena relación por sus hijos.

Los famosos anunciaron su separación luego de 10 años de matrimonio y tienen tres hijos en común: Violet, Seraphina y Samuel.

Ben y Jennifer han demostrado tener una relación cordial y en ocasiones han sido captados en situaciones que les competen por el bien de los menores. Sin embargo, este fin de semana fueron captados por las calles de Los Ángeles en lo que parecía una fuerte discusión.

Las imágenes fueron difundidas por Daily Mail, en ellas se ve al actor ganador de un Oscar fumando un cigarrillo, dando manotazos de frente a Garner, mientras ella sostiene unos libros en las manos y escucha atenta a lo que él está diciendo.

Posteriormente, ambos famosos, ya más tranquilos, caminaron juntos siguiendo la conversación.

Por el momento se desconoce si el motivo de la discusión era por la nueva relación sentimental de Ben Affleck con Jennifer López o si alguna discusión sobre sus hijos.

Ha sido una buena amiga

Medios internacionales siempre han confirmado que Jennifer Garner fue una fiel compañera de Ben Affleck cuando estuvieron juntos y aun después de la ruptura. Ella fue un gran apoyo para el actor durante el tiempo que estuvo en rehabilitación por sus problemas de alcoholismo, una enfermedad con la que ha luchado por mucho tiempo.

“Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado. Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿Qué hago?’ Y lo que hice fue que bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, mencionó el actor en una entrevista.

El encuentro entre Ben Affleck y Jennifer Garner ocurre días después de que se diera a conocer que él y Jennifer Lopez han comprado una casa de aproximadamente 50 millones de dólares en Bel Air, en Los Ángeles.

