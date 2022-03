Jennifer López recuerda a Selena Quintanilla con emotivo video

La famosa artista rindió homenaje a Selena tras cumplirse 25 años de la película en donde ella protagonizó al icono mexicano-americano.

La película biográfica de Selena Quintanilla de Gregory Nava llegó a los cines por primera vez en 1997, hace 25 años. Jennifer López interpretó a la famosa cantante y actriz.

JLo celebró el 25 aniversario de la película que la llevó a la fama mundial y dio mayor conocimiento a la historia de vida de la artista.

En una emotiva publicación, la famosa cantante y actriz marcó la fecha aniversario de la película que trazó el ascenso de la cantante Selena Quintanilla antes de su asesinato en 1995.

“Qué día tan especial… ¡estamos celebrando los 25 años de SELENA! Hoy celebramos y honramos el legado y la música de Selena”, escribió López en Instagram junto con un clip de ella misma de un episodio de The Oprah Winfrey Show.

What a very special day … we’re celebrating 25 years of SELENA! 🌹 Today we celebrate and honor Selena’s legacy and music. This movie means so much to me … Selena and her family mean so much to me, and I was so lucky to be chosen to play her. pic.twitter.com/9fjoW5RN3u

— jlo 💍 (@JLo) March 22, 2022