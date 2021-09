Chris Pérez despierta emociones al compartir inédita foto de Selena Quintanilla

A 26 años de la partida de la celebridad, el también artista aún la recuerda con mucho amor y melancolía.

El exesposo de Selena Quintanilla, Chris Pérez, compartió una fotografía nunca antes vista de la famosa. La misma causó revuelo entre los millones de fanáticos de la intérprete de “Como la flor”.

A 26 años de la partida de la celebridad, Chris aún la recuerda con mucho amor y melancolía. “Fui a casa de mi madre hoy y me enseñó una foto que no había visto antes. Aquí está. Espero que lo disfruten”, comentó el guitarrista.

En la imagen, los entonces esposos lucían muy felices y ambos vistiendo de negro. Quintanilla lucía un maquillaje discreto sin su característico labial rojo y su esposo usaba unos lentes y una gorra al revés.

La historia de amor entre ambos inició cuando él se integró a Selena y los Dinos y poco tiempo después se fueron enamorando en secreto.

La pareja enamorada se casó en secreto el 2 de Abril de 1992, cuando Selena tenía 21 años y Chris 23, en los juzgados de del condado de Nueces, Texas.

En 2020, el guitarrista compartió que la familia de la famosa tenía intensiones de borrar el pasado de la cantante. Esto lo hizo público cuando Netflix anunció que se encontraba desarrollando la bioserie de la estrella del Tex- Mex.

Denuncia públicamente

Chris Pérez comentó que el actor que lo interpretaría en: Selena: The Series, Jesse Possey, no se le acercó en ningún momento y la producción no quiso revelarle detalles del guión.

Fue hasta septiembre del 2020, que compartió un post en Instagram en donde se leía: “Escuché que estaban tratando de hacerme inexistente para el legado de Selena… Adelante”.

Aunque pocos meses después, Chris hizo oficial el arreglo con la familia Quintanilla mediante su cuenta de Twitter.

El matrimonio duró 3 años, en donde Pérez poco a poco fue logrado ser aceptado por la familia de Selena, especialmente por Abraham Quintanilla, quien desde un principio se opuso a su relación.

En algunas ocasiones, el también famoso confesó que después de la muerte de su esposa, quedó completamente devastado y que los siguientes meses perdió el control de su vida y cayó en los vicios de las drogas y el alcohol.

