Filtran imágenes de Jennifer López comiéndose a besos a Ben Affleck

La cantante demostró lo enamorada que está del actor con unas candentes imágenes desde la cama en el video oficial de "Marry Me", y ahora fue captada en España besando a Ben.

Jennifer López y Ben Affleck se han vuelto tendencia en redes sociales después de que fueron captados demostrando lo enamorados que están en el nuevo video musical de “Marry Me”.

El tema homónimo de la película que protagoniza la cantante, donde comparte créditos con Maluma. En él abrió las puertas de su corazón y dio una probadita de su relación con el protagonista de “Batman”.

Si bien los arrumacos y besos que hicieron su debut en dicho clip son sutiles, estos dejaron con la boca abierta a los fans de ambos.

Durante el audiovisual se aprecia a la Diva del Bronx cantar en el estudio mientras disfruta de momentos personales entre bastidores con su equipo y por supuesto, con su novio.

Los breves segundos en los que los famosos se dejan ver muy ‘acaramelados’ desde la cama, causaron furor entre los internautas.

Esta no es la primera vez que Ben aparece en un video musical de la también actriz. Recordemos que el protagonista de cintas como “Perdida” y “El último duelo” formó parte del clip “Jenny from the Block” en el año 2002.

La cantante disfruta el romance

Jennifer López ha paseado junto a su actual pareja por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, en España, mostrando su amor sin secretos.

La actriz se encuentra en la isla por el rodaje de la superproducción de Netflix, “The Mother”, que lleva varias semanas transformando varios enclaves de la ciudad en los escenarios de una película de acción con varias escenas ambientadas en La Habana, Cuba.

Ambos fueron el centro de todas las miradas en el barrio antiguo de Vegueta, cerca del Gabinete Literario donde se graban varias escenas.

Los fotógrafos captaron el momento en que la estrella se comía a besos a Ben. Luego fueron vistos tomando un café en el Antico Caffe, un local italiano que publicó en sus redes sociales la inesperada visita de los actores.

