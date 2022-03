Yanet García ataca a Martha Higareda y deja evidencia infidelidad de su ex

La actriz dijo en una entrevista que la versión que tiene la modelo es falsa, horas más tarde, Yanet mostró pruebas de la presunta infidelidad de la que habría sido víctima.

Hace unos días, Yanet García sorprendió a sus fans al revelar que supuestamente sufrió infidelidad por parte de su ex Lewis Howes.

Todo comenzó cuando una fan le preguntó le escribió: “Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?”. La modelo de inmediato le respondió que la entendía pues a ella le pasó igual.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoque en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es súper importante sanar antes de empezar una relación […] yo me mudé a NY, un sueño que tenía desde pequeña”.