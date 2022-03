Jennifer López enciende las redes en lencería transparente

A sus 52 años, la cantante presume de un cuerpo de infarto en candente ropa interior y acompañada de un guapo hombre, que no es Ben Affleck.

Jennifer López se ha convertido en una de las mujeres más seguidas en el mundo del espectáculos, para muchos todo lo que ella toca se convierte en oro por el éxito que genera.

Todo lo que la cantante hace es noticia y tiene más de 198 millones de seguidores de todas las latitudes tan sólo en Instagram muy pendientes de lo que hace.

Mientras disfruta del éxito de la cinta ‘Marry Me‘ que estrenó el mes pasado en los cines, y en la que comparte rol protagónico con Maluma y Owen Wilson, sigue adelante con su carrera y con sus diferentes negocios.

La estrella de 52 años encendió las redes gracias a unas fotografías que publicó en las que luce su escultural figura en lencería negra de encaje.

Aunque aparece con joyería de la marca Dolce & Gabanna, las imágenes fueron para promocionar la nueva colección de gafas de sol de esa firma.

Con un total look negro JLo posó como toda una modelo profesional al lado de David Gandy. La diva del Bronx decidió compartir 4 postales, en otra de ellas luce anteojos de lectura a la vez que posa de forma muy sensual.

Sueño de la cantante

La revista Heat World ha dado a conocer que Ben Affleck y Jennifer López enfrentan un problema constante, él no quiere tener hijos con JLo.

Fuentes cercanas a la pareja afirman que la intérprete de ‘Marry Me’ desea expandir la familia con el actor de ‘Argo’.

De hecho, a principios de agosto de 2021, se corrió el rumor de que JLo acudiría a la subrogación como método de gestación por los riesgos que involucra el embarazo natural para las mujeres mayores de 50 años, sin embargo, todo parece indicar que los planes han cambiado.

“Lo ha querido por años, incluso antes de volver con Ben. Cuando estaba con Alex, lo presionaba también, pero él siempre se mantuvo indeciso con la idea, al igual que ahora lo está Ben”, continuó la fuente.

“Cuando volvieron el año pasado, Ben no dejaba de hablar sobre tener un bebé con Jen, así que ha sido complicado para ella aceptar que él ya no está tan interesado en este momento. Esto ha causado mucha tensión en la relación porque es algo que ella no soltará. Jen no se dará por vencida, es muy determinada”, finalizó.

