Bajándose la toalla y sin nada abajo, así calentó las redes Kim Kardashian

La socialité compartió una candente foto mientras dejaba ver parte de sus atributos, de esta forma conseguía burlar la censura de Instagram.

Muchos famosos se han unido para promocionar el nuevo trabajo discográfico de Rosalía y no podían faltar sus amigas del famoso clan, entre ellas Kim Kardashian.

La socialité ha sido la primera en publicar una imagen parodiando a la artista en la portada de su último disco.

Por eso compartió una serie de imágenes donde aparece con un casco de moto negro; sin embargo, una de las fotos fue la que más llamó la atención.

En ellas aparece casi dejando caer la toalla blanca que tiene colocada en la parte baja, revelando que no llevaba ropa interior, de esta forma conseguía burlar la censura de Instagram, pero sabía como sacarle provecho a la parte favorita de su cuerpo.

Rosalía no ha tardado en compartirla en sus redes sociales acompañada de un corazón negro y se ha hecho viral.

“Always ready!”, fue lo único que escribió la empresaria, pero los fans de inmediato notaron que se trataba de un apoyo a su amiga.

Hacía cuatro años que Rosalía no sorprendía a sus seguidores con un nuevo disco, pero finalmente ha llegado. De ‘El mal querer’ pasamos a ‘MOTOMAMI’.

Este disco verá la luz con más canciones sorpresa este 18 de marzo.

La socialité ya es soltera

Kim Kardashian obtuvo una victoria en su proceso de divorcio con Kanye West.

La sido ha sido declarada legalmente soltera por el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Steve Cochran.

El magistrado ha concedido su petición de poner fin a su matrimonio con el famoso rapero pese a las estrategias legales del músico para evitarlo.

Como resultado del fallo, ella ya no usará West en su nombre; a partir de ahora, solo usará su famoso apellido. No obstante, la ex pareja aún tiene que seguir negociando la división de bienes y la custodia de sus hijos.

