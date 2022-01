Britney Spears posa totalmente sin ropa y habla sobre “Free Woman Energy”

La famosa dejó atrás su batalla por la tutela y ahora disfruta de su independencia.

Publicidad

Britney Spears dejó atrás su batalla por la tutela y ahora disfruta de su independencia. La famosa ha compartido en muchas ocasiones su felicidad en redes sociales y lo ha hecho de una manera muy sensual.

“Energía de mujer libre”

La intérprete de “Toxic” sigue celebrando su independencia y esta vez posó totalmente sin ropa.

“La energía libre de la mujer nunca se ha sentido mejor”, comentó en dos fotografías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

Para engañar la censura de Instagram, Britney cubrió sus partes íntimas con un corazón y una flor.

La famosa ha querido enviar el mensaje de que nadie puede decirle qué hacer ahora, sin embargo, para muchos fans ya ha caído demasiado bajo con esas imágenes.

“Te amamos pero ya no queremos que te quites la ropa”, “No necesitas esto, cantas divino, sigue con tu carrera”, “Que tu independencia se vea reflejada en tu carrera no con fotos desnuda”, fueron algunas reacciones.

La tutela de Spears terminó en noviembre de 2021. Sin embargo, según su abogado, todavía tiene una “red de seguridad” financiera en su lugar.

Cuanto todo se resolvió a su favor, Britney bailó en su casa con canciones de Madonna.

“Estoy seguro de que se ve raro, yo bailo tanto a Madonna… lo veo… es como si no lo estuviera intentando tanto como si me estuviera complaciendo… bueno, eso es exactamente lo que su música me hace!!! Quiero decir, tomé mi primera copa de vino tinto el fin de semana pasado, he esperado 13 años, ya es suficiente”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears)

También te puede interesar: ►Lyn May sacude las redes con atrevida foto a sus 69 años

(Visited 94 times, 94 visits today)