DC Comics lanza promocional de The Flash, Black Adam, The Batman y Aquaman 2

DC Comics reveló cuatro de sus más grandes producciones que se estrenarán en este 2022.

Publicidad

El 2021 fue un año escaso en términos de películas de DC Comics, con una única cinta de The Suicide Squad. Ahora, un video promocional promete que este año estará lleno de héroes.

DC Comics reveló cuatro de sus más grandes producciones que se estrenarán en este 2022: The Flash, Black Adam, The Batman y Aquaman and The Lost Kingdom.

El video es corto y aparentemente nada revelador, sin embargo es un breve acercamiento al nuevo traje que usará Barry Allen después de su última aparición en Justice League como Flash, al igual que al traje que porta Dwayne Johnson en Black Adam.

En cuanto al nuevo traje de Flash, como sabemos el velocista escarlata reemplazará su traje metálico del Snyder Verse por un atuendo más fiel a los cómics, con un emblema que aparentemente acumulará energía, además de las mítica botas doradas de Barry.

El traje de Black Adam también es una sensación. Medios internacionales han confirmado que Johnson no recurrirá a ninguna clase de relleno para hacer lucir sus músculos reales.

En 2022, el universo de DC Comics arrancó con el spin-off de televisión de Peacemaker, con una secuela en camino. Posterior le seguirá el estreno de The Batman en marzo, seguida de The Flash en noviembre y el año concluirá con Aquaman and the Lost Kingdom en diciembre.

Además, Warner Bros también tiene programado el lanzamiento de la película animada de DC League of Super-Pets, así como las nueva temporada de Titans, Doom Patrol y todo lo concerniente al Arrowverse.

También te puede interesar: ►Yessie lanza “Delete” y cautiva con su nuevo look

(Visited 24 times, 24 visits today)