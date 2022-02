Ana Gabriel le declara su amor a Kate del Castillo en pleno concierto

La cantante sorprendió a la actriz en uno de sus conciertos en Los Ángeles cuando le reveló que estaba a punto de pedirle matrimonio frente a todo su público.

No cabe duda que las emociones de los artistas en los conciertos están a flor de piel, y hoy quedó demostrado cuando Ana Gabriel no dudó en declararle su amor a Kate del Castillo.

La cantante no pudo contener su emoción cuando vio que la actriz mexicana estaba en primera fila disfrutando de su concierto en Los Ángeles.

Fue por medio de redes sociales que circula un video que llamó la atención de los internautas, pues frente a miles de personas, la intérprete de “Simplemente Amigos”, le declaró su amor a la protagonista de “La Reina del Sur”.

En el momento en el que la talentosa intérprete se dio cuenta de la presencia de Kate, detuvo su interpretación, hizo que la famosa se pusiera de pie para saludar al público, y bromeó diciendo que estaba a punto de pedirle matrimonio.

La intérprete de ‘La Catrina’ en ‘El libro de la vida’, sonrió por la broma de su amiga, le mandó un beso y siguió disfrutando de incomparable su música.

El video se popularizó en cuestión de segundos, desatando la euforia en los internautas, quienes siguen comentando el clip y reaccionando al respecto, pues en medio de su concierto les hizo pasar un agradable momento a sus asistentes.

Ana Gabriel tiene innumerables éxitos que han pasado a la historia y una de ellas es su éxito ‘Luna’.

Este tema fue un regalo de Juan Gabriel hacia su persona, pero pocos saben cómo se inspiró el ‘Divo de México’ para realizarla.

Ella declaró en un programa de TV la increíble historia de esta canción y cómo es que Juan Gabriel la compuso para después regalarla y que la convirtiera en todo un éxito.

“Todo mundo piensa que yo la escribí, pero no, nace de una complicidad con Juan Gabriel, me llamó a casa, justo estaba componiendo una canción para él y me dice ‘¿Qué haces?’, yo le dije que no me lo iba a creer y le respondí, ‘estoy escribiendo una canción para ti’”, explicó Ana Gabriel.