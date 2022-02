¿Dedicada a Belinda? Nueva canción de Christian Nodal se hace tendencia

Muchos fans han comentado que la modelo del video es muy parecida a Belinda, por lo que sin duda la canción es para ella.

Hace unos días, Christian Nodal anunció el rompimiento de su compromiso con Belinda. Desde entonces, ambos se han abstenido de dar muchas declaraciones sobre los motivos que los llevaron a separarse.

Sin embargo, el intérprete de “Botella tras botella” lanzó su más reciente sencillo, el cual se titula “Ya no somos ni seremos” y será parte de su disco Forajido.

En Twitter el famoso comentó que tras un amplio periodo de crear música, por fin sería el momento de empezar a compartirla con sus fans.

“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad… por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo! (…) Pooor fiiiin el próximo fin se viene el dueto con Maná”, escribió.

Así, horas más tarde, no sólo se estrenó su nueva canción, sino que estuvo acompañada de un controversial video.

En el audiovisual que es a blanco y negro se puede observar a Nodal manejando y aparece la imagen sobrepuesta de una mujer rubia.

“Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste, puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor, tampoco”, son algunos de los versos.

“Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos”, dice la canción.

Muchos fans han comentado que la modelo del video es muy parecida a Belinda, por lo que sin duda la canción es para ella.

A una hora de su estreno, el audiovisual ya cuenta con más de 300 mil vistas.

“Se nota que Nodal esta sufriendo, pero también noto que es muy orgulloso”, “Nodal sacará temazos con ese dolor”, “Yo sí creo en él, él no fue el malo de la novela”, “Sin duda ella fue la que le rompió el corazón”, fueron reacciones de los cibernautas.

Y es que tras su ruptura con la cantante de Luz sin gravedad, Christian Nodal señaló desde su cuenta de Instagram cuál era su sentir al respecto.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió.

“Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso”, concluyó.

