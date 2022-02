Critican a Angelique Boyer por su musculosa figura, “parece hombre”

La actriz a posó luciendo un diminuto bikini mientras estaba a bordo de un yate, los haters no dudaron en llenarla de crueles comentarios.

Angelique Boyer siempre ha destacado por tener una espectacular figura, pues tras su papel en “Teresa”, atrajo la atención de miles de fans.

Hoy la actriz recibe decenas de comentarios y no por lucir bella, sino lo contrario, ya que después de su última publicación en bikini ha sido muy criticada.

Ella dejó sin habla a muchos seguidores al dejarse ver en un diminuto traje de baño desde la playa y posando encima de un yate.

Como suele hacerlo, no dudo en presumir un físico bien trabajado, por lo que de inmediato se lleno el espacio de mensajes de algunos que la compararon con Vanessa Guzmán.

La marcada figura hizo que muchos cayeran rendido a sus pies, pero hubo otros que señalaron que “parecía hombre” y que se fueron todas sus curvas.

Sin embargo, entre los múltiples likes, están las reacciones de varios famosos como Yanet García, Jimena Longoria, Grettell Valdéz, Lourdes Motta y por supuesto, su novio Sebastián Rulli.

Luego de varias ofertas para regresar como protagonista, Angelique Boyer reveló cuál es la razón por la que se ha negado a regresar a la pantalla tras el reciente final de “Vener el pasado”, el melodrama que encabezó junto a Sebastián Rulli.

“Normalmente entre proyecto y proyecto dejo pasar un año, porque es bueno para mi, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera. No me gusta decirle que no al trabajo”, expresó.