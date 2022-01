Vanessa Claudio es criticada por su trasformación física y ella responde

La presentadora recibió comentarios negativos por lucir un rostro "deforme e hinchado", por lo que comenzaron las especulaciones sobre si se había sometido a alguna intervención estética .

Hace unos días, TV Azteca hizo algunos cambios en la programación, incorporando a Vanessa Claudio al programa Al extremo, en sustitución de Anette Cuburu y luego de que Carmen Muñoz saliera intempestivamente.

Con las primera imágenes promocionales, la presentadora fue blanco de críticas y señalamientos en las redes sociales por su evidente cambio físico.

La puertorriqueña dio de qué hablar ya que algunos usuarios destacaron que su rostro lucía ‘hinchado y deforme’, por lo que comenzaron las especulaciones sobre si se había sometido a alguna intervención estética.

“Cómo se deformó su bello rostro, se está pareciendo a Lyn May”

“Vane!!! Tu cara, qué le pasó??”

“Siempre tan linda… No caigas en los excesos por favor. No los necesitas”

“Ya se botoxeó toda”

“Eras tan hermosa, te estás haciendo pedazos igual que muchas”

“No seas como Lyn May por favor”

Respuesta de la presentadora

Ante los comentarios, Vanessa Claudio se defendió en sus redes sociales y explicó que el cambio en su rostro se debe al viaje que hizo en avión desde Turquía, donde se integró al elenco de una producción televisiva, y a la comida que había consumido en días anteriores a la sesión de fotos del programa:

“Estaba súper hinchada, acababa de llegar de viaje, hasta mi mamá me lo dijo, me dijo: ‘Vanessa tú te fuiste de aquí ayer y no estabas así’ y no sé qué fue, si la falta de sueño, el viaje, había viajado a Ecuador, Colombia, recién llegaba a México, estaba súper cansada o la luz.

Sí los escucho (comentarios negativos) y no es que me afecta, en nada me afecta, si tienen tantas dudas, pues el día que me lo haga lo diré normal, los tratamientos, que si colágeno y cosas así, pero nada extremo”, expresó.

“Y también, lo voy a confesar, estoy un poco más llenita de las navidades, yo siempre he sido muy pomulosa, entonces cuando engordas, lo primero que se me engorda es la cara. Estoy a dieta, les voy a compartir mi procedimiento y sean pacientes, porque a la gente le encanta criticar como si ellos no engordaran en Navidad”, dijo.

