Diana Golden brinda más detalles de la desaparición de José Zoel Cruz

El joven cantante, José Zoel Cruz, desapareció el 12 de noviembre luego de ofrecer un concierto en un restaurante de Zacapa. Ahora, Diana Golden, tía del guatemalteco, reveló el error que cometió su sobrino y que habría provocado su desaparición.

La actriz colombiana reveló nuevos detalles sobre la desaparición de su sobrino.

“José Zoel tenía 20 años nada más y cometió un error en su vida. Pero, el error lo cometió la esposa del narco, que lo secuestró”, declaró Golden.

Según la famosa, el joven cantante cometió un terrible error en vida, situación que obligó a personas del crimen organizado a secuestrarlo.

Diana Golden dio nuevos detalles de la desaparición de Zoel Cruz. pic.twitter.com/8z6xEXZyNu — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) January 19, 2022

Han recibido amenazas

Golden también informó que la familia ha recibido amenazas de muerte y a ella le solicitaron quedarse callada.

“Tienes que quedarte callado porque si no te quedas callado también te dan a ti. Yo me tuve que quedar callada, me lo pidieron”, reveló.

A pesar de las amenazas, la actriz brindó esa información y en redes sociales, amigos de José Zoel Cruz exigen que el caso no quede impune.

“Sé que mi vida está en 50% de encontrarte con vida y así poder abrazarte, besarte y juro que todo va cambiar para bien… Pero también sé que 50% no podría encontrarte con vida por la clase de gente que te sacó a la fuerza, por esa gente sin corazón que te haya hecho tanto daño”, comentó la madre del cantante en redes sociales.

“Esa gente que no tiene amor propio, que solo puedo decir ojalá nunca les hagan este daño que han causado a mi vida, esta terrible pesadilla que no deja de pasar, yo solo quiero encontrarlo de una u otra forma porque esto día con día duele más y más”, agregó.

“Esta incertidumbre, esta impotencia, solo Dios y mis hijos me tienen de pie y confiada para seguir las investigaciones que se deben, te amo con toda mi alma mi berrinchudo de mi vida, sos mi primer amor y gran amor, hijo de mi alma”, finalizó el mensaje.

