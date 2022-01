VIDEO. Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen

La famosa de 35 años y el artista de 31, anunciaron la promesa de unir sus vidas en matrimonio mediante un video.

Publicidad

Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron en el sitio donde inició su romance. La pareja creó polémica al dar a conocer su relación pues se hablaba de que la actriz le había sido infiel a Brian Austin Green, con quien tuvo tres hijos.

Hoy en días, Fox y Gun Kelly es una de las parejas más queridas por los fans.

La artista de talla mundial y el músico se comprometieron. La famosa de 35 años y el artista de 31, anunciaron la promesa de unir sus vidas en matrimonio mediante un video publicado en Instagram.

En la romántica grabación, el rapero Casie Colson Baker (su nombre real) eligió el jardín del árbol Banyan para comprometerse con su novia. En ese sitio, el también actor se arrodilló frente a Megan y le entregó un anillo para sorprenderla.

Algunos segundos después de mostrarse ilusionada con las manos en las mejillas, Megan Fox también se hincó, extendió su brazo para contestar la petición y ayudó a su pareja para que le pusiera la joya.

Cabe señalar que el rapero pidió que el momento fuera grabado desde múltiples ángulos, pues el video de apenas 25 segundos tiene muchos cambios de toma para capturar las expresiones de ambos.

“Éramos ajenos al dolor que enfrentaríamos juntos en un tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y los sacrificios que requeriría la relación por parte nuestra, pero intoxicados por el amor. Y el karma”, comentó Fox en sus redes sociales.

“De alguna manera, un año y medio después, después de haber caminado juntos por el infierno y de haberme reído más de lo que alguna vez imaginé, me pidió que me casara con él. Y al igual que en cada vida antes de esta, y como en cada vida que la seguirá, dije que sí“… y luego bebimos la sangre del otro 1.11.22”, agregó.

Esta última línea llamó la atención de los internautas, pues calificaron de escalofriante “el final de la leyenda” e incluso aseguraron que la pareja pertenecía a los Iluminati o que estaban trabajando con magia que requiere sacrificios y rituales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox)

“Sí, en esta vida y en todas las vidas 💍 debajo de las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades de una misma alma formando el oscuro corazón que es nuestro amor. 11-1-2022 ✨”, comentó el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de the Blonde Don (@machinegunkelly)

La reacción de su ex

Ante la noticia, muchos se centraron en la reacción Brian Austin Green, exesposo de Megan Fox y con quien tuvo tres hijos.

El actor quien ganó fama por su participación en la serie “Beverly Hills, 90210” no ha comentado al respecto. Sin embargo, se dio a conocer que él ya mantiene una relación formal con Sharna May Burgess, conocida por ser una de las bailarinas profesionales del programa estadounidense Dancing with the Stars de ABC.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sharna Burgess (@sharnaburgess)

También le puede interesar: ►Kimberly Flores cambia de look y aseguran que se parece a la ex de Edwin Luna

(Visited 40 times, 40 visits today)