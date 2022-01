Galán de Televisa llego a pedir limosna tras quedarse sin trabajo

El actor José Ron apareció en el programa "Hoy" para revelar que perdió la exclusividad con la empresa y además compartió su experiencia de pedir limosna en la calle.

Luego de 17 años de trabajar para Televisa, este galán lamentablemente perdió su exclusividad, según él mismo lo confesó al finalizar el año pasado.

Durante una entrevista, el actor José Ron, protagonista de telenovelas como “La Desalmada“, “Enamorándome de Ramón”, “Te doy la vida”, entre otras, hizo alguna confesiones poco conocidas.

Declaró que cuando recién empezaba su carrera llegó un punto en el que no tenía ni para comer y hasta tuvo que pedir dinero en las calles para completar un pasaje de camión.

“Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme. Tenía que conseguir dinero porque no había forma de que me ayudaran. Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba”, declaró.