La cantante está disfrutando el haber tomado el control de su vida, libertad y dinero, y lo está haciendo con candentes fotos que dejan ver su perfecta anatomía.

El pasado 12 de noviembre una jueza pusiera fin a la polémica tutela legal de Britney Spears, por lo que ella se ha mostrado feliz y empoderada en sus redes sociales.

Su más reciente publicación de Instagram (que ya rebasa el millón de likes) muestra a la cantante posando muy sexy, usando un body rojo de encaje, de tanga y luciendo su retaguardia.

“La segunda foto es la original y me oyeron…¿debo decirlo de nuevo? BESEN MI P***** TRASERO 😘💋🍑 !!!!!”, escribió en la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

No cabe duda que ella está feliz de haber recuperado su libertad y el control de su vida, además contó que hasta ahora puede contar con dinero para comprar diversos artículos y agradeció al movimiento #freebritney.

La Princesa del Pop compartió un video, antes de ser entrevistada por Oprah Winfrey, donde destaca lo siguiente:

“Sé lo vergonzoso que es compartir el hecho de que nunca vi dinero en efectivo o no pude conducir mi coche … pero honestamente todavía me sorprende cada día que me despierto cómo mi familia y la curaduría pudieron hacer lo que me hicieron… ¡fue desmoralizante y degradante!

Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel … sí, ¡incluida mi madre que va a la iglesia! Estoy acostumbrada a mantener la paz para la familia y mantener la boca cerrada … pero esta vez no … NO HE OLVIDADO”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

Famosos apoyan a la cantante

Britney Spears ya es libre después de estar bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, durante casi 14 años.

Él controlaba la vida de la estrella en su totalidad, pero hoy por fin puede volver a agarrar las riendas de su vida después de que el pasado viernes la jueza encargada del caso, Brenda Penny, fallara a su favor.

El movimiento #FreeBritney ha terminado para dar paso a la nueva era #FreedBritney. Pero no han sido sólo sus seguidores quienes están vibrando con la noticia, sino que varia celebridades han querido celebrar la noticia.

I’m so happy that this day has finally come. This moment is so long overdue. @BritneySpears is finally free!!! ✨💫😱🤩🥰 You’re the most resilient, kind and inspiring soul. We all love you so so much! Your best days are yet to come! 💕 #FreedBritney ✨ pic.twitter.com/yIkhWeDQZe — Paris Hilton (@ParisHilton) November 13, 2021

OH MY GOD!!! oh my god. You guys freed Britney!!!! 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

But NOW we have to protect her from the paparazzi and tabloid media who are determined to drive her back into this same mess, by harassing and stalking her. We have to now PROTECT BRITNEY. https://t.co/Rifd2prnir — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) November 12, 2021

So happy for Britney Spears! #freedom — Mia Farrow (@MiaFarrow) November 12, 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Donatella Versace (@donatella_versace)

WHOOOOOOOOOOOOOA

🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂SHES FREEE,FREE,FREE

💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼

FREEEEEEEEEEEEEEEEE‼️

FREE AS A🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊.

🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦 — Cher (@cher) November 12, 2021

BRITNEY IS FUCKING FREE!!!!!!! TODAY WILL BE GREAT. BETTER THAN GREAT. WE LOVE YOU BRITNEY AHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! FUCK THE SYSTEM AND FUCK JAMIE SPEARS!!! THE QUEEN HAS PREVAILED AHHHHH — CANCELLED (@tanamongeau) November 12, 2021

