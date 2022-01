Hija de Carlos Vives publica foto en lencería mostrando su tatuaje más íntimo

Lucy Vives compartió una candente foto donde aparece en luciendo un atuendo de encaje mientras se enfocaba en mostrar la serpiente que rodea su cuerpo.

En septiembre, la hija de Carlos Vives lo acompañó a la entrega de los Premios Billboard, donde probó suerte como cantante.

Pero ahora ha regresado a su faceta de modelo, destacando en varias fotografías artísticas de Greg Miles en las que se luce tanto en topless como con atuendos llenos de transparencias.

La chica de 25 años (quien también destaca como activista) también se dejó ver en imágenes en las que posa muy sexy presumiendo sus tatuajes y su estilizada figura.

Su más reciente publicación fue la que llamó la atención, pues aparece en lencería de encaje pero mostrando el tatuaje de serpiente en la parte de arriba de su pierna.

Recordemos que la joven no teme a mostrar sus atributos en sugerentes fotos, donde se deja ver desnuda y tapando su intimidad con algunos filtros para evitar la censura de Instagram.

“Y el que sea libre de pecado que lance la primera piedra • beauty: the incredible @midori_stories

🧊 ** real broken glass installation, no post-production additives or illusions **”, escribió en una de ellas.