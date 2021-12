Tachan de “vieja” exhibicionista a Madonna por levantarse la falda y mostrar su lencería transparente

A sus 63 años, la famosa cantante, según sus fanáticos, perdió la cordura con la colección de imágenes que subió a las redes.

Publicidad

Madonna sigue dando de que hablar en las redes sociales, recientemente, la “Reina del pop” hizo una atrevida publicación en Instagram.

Y es que la intérprete compartió un serie de fotografías en las que dejó al descubierto su ropa interior.

En la primera imagen, la estrella estadounidense aparece posando de una manera muy sugestiva, provocando a sus admiradores.

En una segunda postal, la cantante no lo pensó dos veces y decidió levantarse la falda, dejando ver su lencería inferior.

Lo que llamó la atención de los internautas, fue la ropa interior en color negro transparente que aparece luciendo Madonna.

Los admiradores no dudaron en llenar de halagos y comentarios positivos a la famosa cantante estadounidense.

“A tu edad luces espectacular”, “No cabe duda que los años no pasan por esta artista”, “Que espectacular que se te ve”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en la sección de comentarios.

Madonna acusa a rapero de plagiarla…

Hasta el momento, la publicación supera los más de 298 mil likes, los cuales, hasta el momento, seguían llegando.

Actualmente, la intérprete de canciones como “Material Girl”, “Live to tell”, y “Hung up”, supera los más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Recientemente, la estadounidense acusó de plagio < un cantante estadounidense, sin mucho crédito en la música.

Parece ser que el rapero Tory Lanez no deja de meterse en líos. Ahora, se encuentra envuelto en una nueva polémica con la reina del pop, Madonna.

El rapero canadiense lanzó su nuevo disco, Alone at Prom. El álbum que está inspirado en la temática de los años 80 y que a la reina del pop no le ha gustado nada. ¿Por qué?

La estadounidense ha encontrado gran similitud de su hit Into the Groove con el single de Tory: Pluto’s Last Comet. Por esa razón la cantante ha decidido tomar medidas legales contra el uso sin permiso de su canción.

(Visited 22 times, 22 visits today)