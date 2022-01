Tristan Thompson pide perdón a Khloé Kardashian por infidelidad

El jugador de baloncesto ha engañado a Khloé en varias ocasiones a lo largo de los años. Una de ellas con la mejor amiga de una de sus hermanas.

Tristan Thompson ha emitido un comunicado en sus redes sociales reconociendo que le fue infiel a Khloé Kardashian y que espera un hijo con otra mujer.

“Los tests de paternidad confirman que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo la total responsabilidad de mis acciones. Ahora que la paternidad se ha confirmado, miro al futuro y espero poder criar a este niño de forma amigable. Me disculpo sinceramente con todo el mundo a quien he podido herir o decepcionar con este asunto”, comenta Tristan.

El jugador de baloncesto ha engañado a Khloé en varias ocasiones a lo largo de los años. Una de ellas con la mejor amiga de una de sus hermanas.

“Khloé, no mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado en estos años. Mis actos no se corresponden con la forma en la que te veo. Te respeto y te quiero, independientemente de lo que creas. Una vez más, lo siento muchísimo”, concluye.

Maralee Nichols quedó embarazada de Tristan en marzo del año pasado. Es el tercer hijo del deportista. La gestación es fruto de una relación de “amantes” justo cuando el famoso se había reconciliado con Khloé Kardashian.

Ante su publicación, muchos fans de la hermana de Kim Kardashian esperan que en esta ocasión no lo perdone.

“De verdad está mujer no se valora, ya no más traiciones”, “Haz tu vida con alguien más, este hombre no sirve”, “Te seguirá siendo infiel, sigue adelante”, “Eres hermosa, empresaria y millonaria, que ese hombre se muera y no regreses”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

