¡Escándalo! Tristan Thompson espera su tercer hijo y no es con Khloé Kardashian

Según la información todo parece indicar que el bebé fue concebido en marzo cuando Thompson visitó Houston para celebrar su cumpleaños número 30.

De acuerdo con el Daily Mail, el jugador de los Sacramento Kings tendrá un hijo con su entrenadora personal, quien vivía en Houston y con quien le fue infiel a la hermana de Kim Kardashian.

Lo demandan

A pesar de que su bebé aún no ha nacido, Maralee Nichols, la entrenadora de Thompson, está demandando al deportista por manutención infantil, según documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail.

Según la información todo parece indicar que el bebé fue concebido en marzo cuando Thompson visitó Houston para celebrar su cumpleaños número 30. En ese entonces, Khloé Kardashian y él aún seguían juntos.

La declaración incluida en la presentación de la demanda, Thompson reconoció haber tenido relaciones sexuales con Nichols varias veces en un hotel después de que la pareja asistiera a una fiesta. El deportista afirma que esa noche fue la única vez que tuvo relaciones con Nichols.

No obstante, los abogados de la entrenadora personal afirman que su relación comenzó al menos “cinco meses” antes del cumpleaños número 30 de Thompson e involucró a Maralee viajando a California en múltiples ocasiones, incluso después de que ella quedó embarazada.

Otros medios informaron que supuestamente Thompson le solicitó a Nichols abortar y querer darle una fuerte suma de dinero. Sin embargo, esa información no se ha confirmado.

Cabe mencionar que el deportista también tiene un hijo de 4 años, Prince Thompson, con la exmodelo Jordan Craig.

Su separación

En julio de este año, la estrella de Keeping Up with the Kardashians y Thompson se separaron después de que la modelo e influencer Sydney Chase afirmara en una entrevista que el basquetbolista se había acostado con ella en el otoño.

Ante un posible regreso, personas cercanas a Khloé y Tristan afirman que ellos solo se llevan bien por el amor a su hija.

