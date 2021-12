Encontraron muerta en su automóvil a la manager de las Kardashian

Angela Kukawski había sido reportada como desaparecida el 22 de diciembre, según la policía. La división de Homicidios de Los Ángeles investiga el caso como femicidio.

Quien fuera durante años representante de las hermanas Kardashian Jenner y de múltiples celebridades, fue hallada muerta en el interior de un vehículo luego de estar días desaparecida, según informó la Policía de Los Ángeles.

Angela Kukawski, de 55 años y madre de cinco hijos, había sido reportada como desaparecida en Sherman Oaks el 22 de diciembre pasado, según las autoridades policiales.

Como consecuencia del hecho, su novio Jason Barker (49 años) fue detenido y se investiga el caso como femicidio.

It’s weird as hell that there are no photos of Angela Kukawski online. Most news sources either show the Kardashians or Nicki Minaj, or strangely, photos of ‘Interview with the Vampire’ author Anne Rice.🤨 https://t.co/wGh7vkgDIz pic.twitter.com/4EB2zg3o69

— ًBabette (Fan account. Unreleased thread pinned) (@babetterthanme) December 30, 2021