Prometida de Octavio Ocaña causa polémica por vestirse de novia

Nerea Godínez sorprendió a sus seguidores al aparecer con un vestido de novia en su cuenta de Instagram.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña tenían planes de casarse. Se comprometieron en junio, sin embargo, todo quedó truncado con la muerte del actor de 23 años.

Ahora, la prometida del actor sorprendió a sus seguidores al aparecer vestida de novia con su vestido blanco. Ante las críticas, la empresaria aclaró la situación.

“Para que no empiecen”, escribió. “Desde hace muchos años mi amiga me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo, siempre es ella la que me maquilla”, explicó.

Nerea también aclaró que la fotografía “no es nueva” y arrobó a la cuenta de Instagram de la maquillista Sile Makeup Artist, quien por su parte publicó una serie de fotos de la prometida de Octavio Ocaña posando con un vestido blanco de novia.

“Yo creo que @octavioocaa se sentiría muy orgulloso de verte visto así de novia, que preciosa que eres”, “Eres divina”, “Ya no hagas caso de lo que diga la gente”, “Tristeza en la mirada de Nerea pero con mucho amor en su corazón”, “Esta pobre chica además de sufrir su pérdida le ha tocado vivir con la envidia de la gente”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Sus planes de boda

La pareja tenía planeado casarse en enero de 2022, pero aunque Octavio ya no está, Nerea compartió que celebrará una especie de ceremonia.

“En esas fechas se celebrará, se hará algo en nombre de lo que hubiera sido la boda. Alguna reunión con la familia, como si hubiera sido, pero obviamente no una fiesta gigante. Que se quede ese día marcado”, agregó.

Señalamientos y amenazas

Desde la muerte de Octavio Ocaña el 29 de octubre, la empresaria ha sido blanco de especulaciones y críticas que van desde que cobró supuestamente un seguro de vida del actor, hasta que está involucrada en el asesinato.

El 8 de diciembre se ofreció una conferencia de prensa para dar detalles. La hermana y el padre de Ocaña abogaron por Nerea y el presunto seguro.

“Definitivamente es algo que, aunque existiera, no tenemos por qué darlo a conocer. Son cosas privadas y personales que no les competen”, comentó Bertha Ocaña, hermana del famoso.

Octavio Pérez, padre del actor, agregó: “De Nerea no tengo nada qué hablar. Era la novia de mi hijo, la respeto y se le quiere, nada más”.

“No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. No sé de dónde sacan tantas cosas. No sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno”, aclaró la joven a medios mexicanos.

