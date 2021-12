Maribel Guardia, Adamari López y Aracely Arámbula sorprenden con sus looks navideños

Las famosas destacaron por sus hermosos y sensuales vestidos rojos.

Este 25 de diciembre la Navidad ha inundado cada rincón del mundo y los famosos lo celebran con sus mejores galas.

Con todo el espíritu decembrino, figuras como Aracely Arámbula, Maribel Guardia o Adamari López cautivaron a sus millones de fans con sus looks.

Maribel Guardia sorprendió a sus fans a lucir tres estilos de vestidos diferentes. Con cualquiera de los tres, la famosa de 62 años deslumbró con su escultural figura.

“De verdad que los años no pasan por ella, qué guapa señora”, “Luce divina”, “Totalmente sensual”, “Parece de 30 años, qué señorona”, “Qué cuerpazo como que tuviera 20”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Adamari López, por otro lado, optó por algo mucho más atrevido.

La conductora de Hoy Día apareció ante las cámaras con un vestido sumamente escotado que cubría su pecho con una tela transparente. La parte inferior del vestido también se ceñía a su cuerpo marcando la cintura y una apertura con transparencias en la pierna terminó por dar un toque muy sensual.

“Se ve divina”, “Qué hermosa está, cada vez más sensual”, “Me encanta como luce ahora y sus looks”, “Aunque siempre ha sido hermosa me encanta como se viste ahora”, fueron algunos comentarios.

La ex de Luis Miguel, Aracely Arámbula no se quedó atrás con los looks rojos navideños.

La actriz decidió utilizar un vestido rojo de mangas largas y transparentes, un escote pronunciado y aperturas en la cintura que remarcaban sus sensuales atributos.

“Qué pensará Luis Miguel cuando mira a esta Diosa”, “Súper sensual y elegante como siempre”, “La amo en todos los sentidos”, “Luce magnífica”, fueron algunos comentarios.

