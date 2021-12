Asesinan a Tania Mendoza, protagonista de “La mera mera Reyna del Sur”

La actriz y cantante fue asesinada a balazos en Cuernavaca, Morelos, frente a su hijo menor de edad.

Tania Mendoza, actriz mexicana, quien era reconocida por darle vida al personaje de “La Reina del Sur“, en una exitosa película de 2005, fue asesinada a balazos la tarde del martes 14 de diciembre.

El ataque armado ocurrió cuando la cantante se encontraba esperando a su hijo de 11 años, quien estaba en unas canchas deportivas realizando su entreno de fútbol.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, dos hombres que se conducían en una motocicleta ingresaron al complejo deportivo ubicado en la colonia Lomas de Cortés en Cuernavaca, México y abatieron a tiros a la mujer.

Medios mexicanos informaron que Mendoza recibió varios impactos de bala en el tórax por lo que murió al momento. Los atacantes se dieron a la fuga.

Tras lo ocurrido, el esposo de la intérprete de “Me Gustas Mucho” exige justicia. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que ocurrió el ataque.

Recibió amenazas de muerte y fue secuestrada en 2010

Tania Mendoza había recibido varias amenazas de muerte en los últimos años, sufrió un secuestro en 2010 junto a su esposo y su hijo.

La película por la que se hizo conocida la actriz mexicana fue ‘La mera mera Reina del Sur’, historia inspirada en el personaje de Teresa Mendoza de la novela ‘La Reina del Sur’ de Arturo Pérez-Reverte, junto a Jorge Ortín, Toño Infante y Rafael Goyri.

Otros de sus trabajos fueron La reina del Pacífico, La dama tejana, Gañanes de la bahía, 100 kilos de plomo, El señor de Sinaloa, Emboscada de Federales, La Barbie ruda, Halloween o Día de muertos.

Como cantante Tania Mendoza llegó a grabar cinco discos: No nos llamaron, Amanecí en tus brazos, Golpe traidor, Sangre en las piedras y Te cambié.

