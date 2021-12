Filtran trailer de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y se hace viral

A tan solo unas horas de que se estrene la nueva película de Spider Man, en redes sociales ya circula una de las escenas post-crédito.

Tal como ocurrió premio al estreno de Spider-Man: No Way Home, este miércoles se dio a conocer la filtración del primer trailer de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

La cinta, será la secuela que dirige Sam Raimi y que planea estrenarse en los cines de todo el mundo el 6 de mayo de 2022.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, al parecer infructuosos, por evitar que las imágenes no se filtraran del todo, no se logró.

Aunque todavía sorprenda a algunos, esto sucede a solo unas horas del estreno de Spider-Man: No Way Home.

Y es que, pese al máximo secretismo que Marvel trata de imponer a todas sus producciones, esto ha sido en vano.

Sin embargo, las filtraciones se han vuelto constantes y hasta cierto punto “inevitables”. Y tal cual volvió a suceder con la próxima entrega de Doctor Strange.

Meses antes de la llegada a las salas de cine del nuevo filme del hombre araña, una de las películas más esperadas por millones de fanáticos, la cual destaca por tener como protagonista a uno de los coprotagonistas del filme que encabeza Tom Holland, el Doctor Strange, el primer trailer fue filtrado en redes y comenzó la polémica en torno a su estreno.

Más sorpresas de Doctor Strange…

Con este preámbulo, desde ahora, los usuarios de las redes ya pueden ver el trailer de este filme que de seguro traerá muchas sopresas.

En este contexto, y con la llegada a los cines de Spider Man: No Way Home, se han ido confirmando poco a poco los rumores iniciales que ya circulaban desde hace semanas.

Por lo que se deduce, es que el filme se enlazaría con la secuela de Doctor Strange, además que la segunda escena post-créditos se ha convertido en toda una bomba.

