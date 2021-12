Irina Baeva seduce las redes con vestido traslúcido y sin ropa interior

La actriz no solo dejó ver su espectacular bronceado en un sexy video, sino que el atuendo mostró sus atributos al no llevar nada debajo.

Irina Baeva aprovecha su belleza y sensualidad para ser para protagonizar distintas campañas publicitarias, y esta vez no fue la excepción.

La actriz sorprendió a todos al aparecer en un video promocional de una línea de yates, derrochando sensualidad y usando un delgado vestido blanco, con el que dejó ver que no llevaba ropa interior.

Los fans no tardaron en aplaudir su “hermosura” y le dejaron halagadores comentarios resaltando la envidia que sienten por Gabriel Soto.

“Siempre tan bonita 😍😍 siempre siendo fiel a su esencia ❤️❤️❤️”

“Hermosísima arriba…❤️🔥❤️😍😍👏👏👏”

“Como siempre, eres hermosa”

“Dichoso Gabriel Soto por tener todo eso”

“La mujer más bella del planeta”

En otro clip, la rusa aparece luciendo su figura en un microbikini a rayas y practicando paddle surf, un deporte del cual ya había dejado ver su afición anteriormente.

Actualmente es la imagen de la línea de ropa deportiva Alo, complaciendo a sus fans en Instagram con fotos en las que modela muchas prendas de esa firma.

En una reciente publicación la actriz apareció usando un conjunto de color gris con el que presumió su abdomen, provocando comentarios que señalaban su extrema delgadez, pero también otros de admiración a su belleza.

Confesiones de la actriz

Irina Baeva dio detalles sobre su próxima boda con Gabriel Soto.

Entre las declaraciones, la actriz confesó que tiene la intención de usar un solo vestido de novia aunque no descartó la posibilidad de portar un segundo y explicó que no le gustaría gastar el tiempo de su celebración haciendo muchos cambios de look.

“Si ya eliges ese vestido, el vestido, creo hay que disfrutarlo. Puede haber una segunda opción por si el vestido está muy grande, estás muy cómoda al momento de bailar“, señaló.

“No creo que iría por cinco, seis, ocho vestidos porque sino te la pasas cambiándote toda la boda, cuando lo que quiero es disfrutar con mi pareja, familia, amigos y pasarla bien”, dijo a People en español.

Fue en octubre del 2020 cuando la pareja sorprendió al público con la noticia de que se habían comprometido en matrimonio tras dos tormentosos años de noviazgo.

