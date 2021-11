Ana Bárbara habla de su crisis de salud tras contagiarse de COVID-19

La famosa tuvo que cancelar varios conciertos y realizó transmisiones para dar a conocer su estado de salud.

Ana Bárbara ha estado activa en eventos públicos pues recientemente rindió un homenaje a Vicente Fernández en los Premios de la Radio. También se presentó en la final del programa Tengo talento, mucho talento.

Ahora la reina grupera notificó que dio positivo a COVID-19, razón por la cual tuvo que cancelar sus próximos conciertos en territorio mexicano.

La cantante contó que tras comenzar a sentir algunos síntomas, decidió someterse a la prueba, cuyo resultado no le permitirá incorporarse a sus actividades artísticas.

Aislada y con oxígeno

La intérprete de “Bandido” utilizó sus redes sociales para compartir detalles de su estado de salud y ofrecer una disculpa a sus fans.

“Venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que me hice la prueba y salí positiva a COVID”, comenta la famosa de 50 años.

Ana expresó sentirse triste por la cancelación del concierto que se habría planeado para la noche del sábado 27 de noviembre en un estado de México.

“Me pone triste, pero finalmente dentro de los males, pues no me siento tan mal, pero como un acto de responsabilidad no vamos a dar el show de esta noche, obviamente, pero les quería decir que los quiero mucho, pero también que si el universo, Dios, todos los seres de luz me permiten curarme voy a dar este show más adelante, les mando un beso y lo siento mucho”, dijo la famosa.

Unas horas más tarde, la compositora volvió a compartir otro video en sus historias de Instagram donde se disculpó de nuevo porque no pudo realizar el show agendado en Río Verde, debido a la misma situación. Sin embargo aseguró que repondrá las fechas canceladas.

“El día de mañana me presentaba allá, y tenía mucha ilusión; sin embargo, por temas de salud no podré hacerlo, pero los amo mucho y les prometo reponer la fecha porque esta bandida antes muerta que incumplida”, expresó.

Posteriormente, Ana Bárbara apareció con una mascarilla de oxígeno. “Les cuento cómo va mi proceso, pues gracias a mi equipo, mi gente que no me dejan sola y al sector salud de aquí de Taxco, y de Guerrero en general, muy pendientes, mil gracias, la nebulización es porque empecé con tos”.

