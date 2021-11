El contenido explícito fue subido la cuenta de OnlyFans de Tristán Othon, desde la cual, algunos usuarios aprovecharon para grabar la pantalla y compartir en redes sociales

El hijo de Yahir ha dado de qué hablar en las últimas semanas tras su aparición en la revista TV Notas, donde confesó que tuvo una recaída con las drogas y se declaró abiertamente bisexual.

Durante la entrevista, Tristán Othon Fierro, hijo del cantante, reveló su deseo por convertirse en actor de películas pornográficas.

Este último aspecto fue confirmado desde sus redes sociales días más tarde, y aprovechó la oportunidad para compartir su cuenta de OnlyFans, en la que, aseguró, habrá mucho contenido erótico para mujeres y hombres.

El pasado 5 de noviembre, desde su cuenta de Twitter, publicó que su primer video sexual ya se encontraba disponible en la plataforma de contenido exclusivo, por lo que exhortó a sus seguidores a observarlo y realizar comentarios al respecto.

Sin embargo, hoy se dio a conocer que este metraje, el cual realizó con su novio Axel Martínez, fue filtrado por varios usuarios de redes sociales que tuvieron acceso al mismo y aprovecharon para grabar la pantalla y compartir este material íntimo.

Varios usuarios comenzaron a compartirlo en grupos de mensajería instantánea, otros publicaron links para descargarlo.

Hasta el momento, el joven no se ha manifestado al respecto en sus redes.

Yahir no se encuentra muy de acuerdo con las decisiones que ha manifestado su hijo y lo dio a conocer hace unos días ante las cámaras del programa matutino Hoy.

El exconcursante de La Academia explicó que se encuentra luchando junto al joven de 23 años debido a que tuvo una fuerte recaída en adicciones.

También confesó que actualmente se encuentra apoyando a su hijo debido a que recayó en las drogas y explicó que su hijo ya ha pasado por varios centros de rehabilitación donde ha tratado de sobrellevar su difícil proceso.

Además, dio a entender que no está de acuerdo con la intención que tiene su hijo de convertirse en un actor de contenido para adultos.

“Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto. Lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo”, añadió.