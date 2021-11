Hijo de Yahir le pide apoyo tras declararse bisexual

Durante una entrevista, Tristan Othon habló de sus preferencias sexuales y de cómo le confesó al cantante que quiere ser actor porno.

Después de todos los problemas que ha pasado el hijo de Yahir tras su adicción a las drogas, Tristán Othon decidió darse una nueva oportunidad y salir de ello.

Durante una entrevista a la revista TV Notas, el joven hijo del cantante contó los difícil que ha sido lucha contra la fuerte adicción de drogas y alcohol.

“Mi primer contacto con las drogas fue a los 13 años, en 2011; en Sonora te dicen: ‘Tómese una cerveza, hágase hombre’”, contó.

Tristán, hijo mayor de Yahir, se ha declarado bisexual y planea dedicarse al contenido para adultos 😳https://t.co/YtL5Kvjxie — @TVNotasmx (@TVNotasmx) November 2, 2021

A los 17 años, terminó con la novia que tenía y se quedó solo. Según contó regresó a la CDMX y como no tenía nada, vivió como cinco meses en la calle, en un parque en la colonia Nápoles con un amigo que hizo.

“Pasamos frío, lluvias, nos metíamos abajo de los juegos”, contó.

Tras pasar por varios centros para tratar su problema, ha salido adelante con el apoyo de su pareja y con quien ya grabó su primer video porno.

“A los 19 empecé a ver que varios hombres me llamaban la atención y tuve mi primer relación sexual, me agradó y dije: ‘También se siente bien padre’; soy bisexual y me amo como soy”, dijo.

Cuando le preguntaron su si papá ya sabe que es bisexual, Tristán asegura que no pero que si lo viera le dijera:

“¡Ámame como soy… Soy bisexual y voy a ser actor porno!”, expresó.

Hijos del cantante

Yahir se ha convertido en uno de los favoritos del público después de su participación en el programa televisivo La Academia, el famoso ha cumplido varios sueños profesionales y personales.

El también actor formó parte de la primera generación del famoso reality show de TV Azteca, al que ingresó con solo 23 años y en el que se ganó el corazón de los televidentes gracias a su talento y carisma.

Uno de sus grandes logros en la vida son sus dos hijos Tristán e Ian, que llegaron en dos momentos muy diferentes de su vida, el primero cuando apenas era un joven y el segundo ya con una carrera fructífera.

Al entrar al programa de talentos, afirmó tener un hijo de tres años, fruto de una relación de su juventud con Jacqueline Fierros.

Cuando se dio la noticia de que se convertiría en padre nuevamente, los fans estaban desesperados por saber quién era la mujer que le daría otro hijo, se preguntaban si se trataba de su novia o se casaría con ella.

Rápidamente la noticia salió a la luz, ella es Cristina Literas quien en 2016 se convirtió en madre de Ian, nombre del pequeño. En diversas ocasiones han revelado que eran buenos amigos y que aunque no consideraban tener una familia, ahora están muy felices criando al pequeño juntos.

