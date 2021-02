Despiden a integrantes de “La Academia”, incluyendo a Dennis Arana

Medios internacionales revelaron que todos los recientes integrantes, incluyendo al cantante guatemalteco, habrían sido obligados a firmar su carta de retiro de Azteca.

“La Academia” tuvo su última edición entre 2019 y 2020. En dicha generación contaron con la participación de 14 cantantes, donde también participó el cantante guatemalteco Dennis Arana.

Estos chicos buscaban la fama y la aceptación de una de las empresas televisivas más importantes de México.

Ahora, a un año desde que se graduaron no sólo no obtuvieron una oportunidad en el medio, sino que los acaban de sacar de Tv Azteca.

De acuerdo con informes que dio le periodista Alejandro Zúñiga en su programa de YouTube, uno de los ex-académicos de la más reciente generación (no mencionó el nombre) dijo que los acababan de despedir de la televisora de Grupo Salinas.

“Nos dejó con el alma en un hilo, porque reveló que los catorce participantes tienen que terminar ya su contrato con Azteca”.

También se reveló que ya habrían contactado a todos los alumnos para pedirles que firmaran su carta de retiro de la empresa:

“Parece ser que ya les hablaron a todos los catorce académicos y les dijeron ‘Oye, pues ya no queremos que trabajes aquí. Ya queremos que seas libre’”.

La suerte de todos y del guatemalteco

Durante le programa se destacó que la televisora ya dio el anuncio para la nueva generación de La Academia, misma que está prevista para el último trimestre de 2021.

Al referir a esto, cuestionaron qué era lo que podían ofrecer a sus futuros alumnos si es que es cierto que sacaron a los 14 anteriores sin haber grabado nada y sin haber dado algún concierto.

“No les están ofreciendo nada, incluyendo a la ganadora”, comentó. “Aquí hay que decirlo: Dalú decide quedarse en Azteca, no firmar con Héctor Martínez y Arturo López Gavito. Ella no quiso firmar con ellos. Decide quedarse con Azteca y pues valió”.

El entrevistado mencionó lo injusto que era para los participantes no poder haber hecho nada y que estuvieran un año sin alguna actualización sobre sus carreras artísticas:

“Estamos hablando de que ellos se gradúan el año pasado, en febrero. Entonces se atravesó un año de pandemia donde Azteca no hizo nada por ellos, ¡prácticamente no hizo nada! No hizo gira, no hicieron nada, no sacaron discos, no pasó nada, ¿y al año te hablan por teléfono para decir ‘Ven a firmar tu carta de retiro’?”.

Con información de Infobae

