La canción de Yuri que puso en aprietos a Ricardo Arjona

La cantante mexicana reveló el momento incómodo que le hizo pasar al cantautor guatemalteco durante una comida íntima, todo por el tema "Detrás de mi ventana".

Hace unos días, Yuri estuvo como invitada en el podcast de El Escorpión Dorado al Volante, donde confesó varios secretos que pocos conocían.

El conductor no perdió la oportunidad de preguntarle sobre la canción “Detrás de mi ventana”, compuesta por Ricardo Arjona.

La cantante reveló que en una ocasión puso en aprietos al cantautor guatemalteco, a quien ella refirió como su amigo.

Según contó, durante una cena con él, su esposa, ella y su pareja, la mexicana decidió preguntarle en quién se inspiró para componer el tema.

“Esa canción la escribió Ricardo Arjona y un día ahí cenando con él, con su esposa, con mi marido. Entonces le pregunté que si la canción era algo vivencial, pero no me contesta. Me dijo ‘los hombres no tenemos memoria’. No me dijo nada, fue una idea que salió”, contó.