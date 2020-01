Danna Paola sorprende con su perfecta imitación de Belinda y la critican por burlarse

Con el reciente auge de la carrera de Danna Paola, la joven es toda una sensación y todos quieren estar con ella. Por eso, el youtuber el “Escorpión Dorado” la invitó a su programa.

Desde que se anunció su aparición frente al volante, la artista se convirtió en una de las celebridades que más se esperaban que apareciera y el resultado fue increíble.

Una de las cosas que forzosamente tenía que preguntarle el Escorpión Dorado a Danna es su supuesta rivalidad con Belinda.

La también actriz negó categóricamente la situación. Incluso, confesó que ni siquiera ha tenido el gusto de conocerla.

Y, para demostrar que no tiene nada contra Beli, Danna Paola confesó que es una gran imitadora de su compatriota. Fue así que el Escorpión Dorado le pidió que lo demostrara, dejando a todos con la boca abierta.

Desde su forma de hablar hasta las frases más conocidas de la cantante de “Egoísta”, Danna Paola hizo una impresionante imitación de su colega.

¿Imitación o burla?

Sin embargo, el momento que fue criticado en redes sociales por generar sospecha de una mala relación entre ambas famosas, lo una reciente entrevista con la actriz de Élite mostró la otra cara de la moneda.

En cuestión de minutos tras haberse publicado el video de su imitación, tal fue el revuelo que los fans de Belinda se pronunciaron y medios de comunicación mexicanos presenciaron lo que la cantante opina sobre la intérprete de “Sapito”.

Esto con tal de parar los rumores entre una rivalidad que no siempre es tomada de buena forma en redes sociales.

“Ni la conozco ni la he saludado… espero que no (se moleste Belinda) fue con todo el cariño del mundo… se me da imitar así como a Britney Spears, Ariana Grande, Cristina Aguilera”, dijo.

Danna Paola reiteró que no siente ningún “odio” por Belinda, ya que considera que ambas son grandes artistas y no hay motivo para competir entre ellas, esto solo se daría de forma natural por medio de la opinión del público, a quienes la estrella de élite señaló de haber creado la rivalidad, pues ella no tiene intención de hacer algo malo en contra de la cantante de “Déjate Llevar”.

“La rivalidad se la inventaron todos, yo no compito, ella es una gran cantante al igual que muchas”, finalizó.