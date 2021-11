Adamari López seduce las redes con diminuto top presumiendo cuerpazo

La presentadora dejó ver su esbelta figura al aparecer luciendo un diminuto atuendo que mostraba su abdomen plano, mientras realizaba unos sexys movimientos.

Adamari López compartió un video en el que se muestra bailando al ritmo del éxito setentero “More than a Woman”, de los Bee Gees.

La presentadora no solo presumió sus dotes como bailarina, mismos que la hicieron ganadora del programa Mira quién baila en 2011, sino que la escultural figura que ahora posee.

Ella se lució frente a la cámara ataviada con pantalones de mezclilla azules de cintura alta, corte tubo y detalles desgastados, a juego con un pequeño crop top naranja, el cual presentó un revelador escote en V.

Ambas prendas le ayudaron a destacar la diminuta cintura que ha logrado a través del programa Weight Watchers, al que se unió en 2020.

El régimen consiste en alimentación más sana y rutinas disciplinadas de ejercicio diario.

Su rostro se mostró sonriente y glamuroso con maquillaje en tonos bronceados, con sombras rosadas sobre los párpados, blush color durazno en los pómulos y labial nude y un ligero delineado cat eye.

El video superó los 100 mil likes y miles de comentarios de sus fieles fanáticos que aplaudieron su baile, elogiaron su belleza y apariencia joven.

“Increíble que las mujeres cuando nos separamos o divorciamos, nos regresa ese brillo, esa alegría que nos hacen lucir aún más hermosas y poderosas. ¡Bravo Adamari!”

“Necesito tu motivación, eres una hermosura”

“A lo natural para que vean que no hay cirugías 👏👏”

“Hermosaaaa! Inspiración para muchas!!! 🙌🏻❤️‍🔥”

“👏👏👏👏👏Bella mi boricua te ves espectacular. Una mujer inteligente”

En palabras de la presentadora

Durante la entrevista, Adamari López contó cómo se siente con la separación de Toni Costa y cómo ha sido su vida desde entonces.

“Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duela, que no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar”.

Dijo que tras el término de su relación, su hija se volvió en su prioridad así como la salud mental de ambas.

Ella le reveló a la revista People que todavía tiene sentimientos hacia el entrenador fitness, pero hubo situaciones irremediables que llevaron su relación a su fin.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, dijo la celebridad.

Durante la charla no dio detalles sobre lo que sucedió para llegar a la separación, pero añadió:

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una ocasión, y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

